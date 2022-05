Писателка, написала бестселър, озаглавен "Как да убиеш съпруга си", се изправя пред съда в САЩ за убийството на съпруга си.

Това е случай, който има всички отличителни белези на класическата детективска фантастика - огромна застраховка "Живот", заподозрян с амнезия, липсващо оръжие и кадри от видеокамери, които са снимали заподозрения по време на престъплението. За писателката Нанси Крамптън Брофи това обаче не е сюжетът на последната й книга, това е реалният й живот, разказан пред съдебен състав в Орегон.

Крамптън Брофи, чиято поредица от романи Wrong Never Felt So Right включва The Wrong Husband и The Wrong Lover, е обвинена, че е застреляла съпруга си Даниел Брофи с пистолет, чиято липсваща цев е купила от eBay.

Според обвинението 71-годишната писателка е изпитвала затруднения да изплати ипотеката си, но е плащала редовно вноските по застраховки "Живот" на съпруга й, които й гарантирали изплащането на 1,4 милиона долара в случай на неговата смърт.

Според прокурора по делото Шон Овърстрийт кадри от охранителните камери са заснели минивана на Крамптън Брофи пред Кулинарния институт в Орегон на 2 юни 2018 г., точно в момента, в който съпругът й, готвач, е бил убит в една от класните стаи на училището.

Крамптън Брофи каза пред съда, че не си спомня да е била там, но призна, че може да се е разхождала в района, за да намери вдъхновение за историите си.

63-годишният съпруг Даниел Брофи е бил намерен застрелян с два куршума същата сутрин от ученици, които се готвели за час.

Крамптън Брофи признава, че е купила пистолет Glock, с който, по думите й, мъжът е трябвало да се защити, ако бъде нападнат докато бере гъби в гората.

Прокурорите са възмутени, че въпреки че авторката е била заплашена от фалит, е продължавала да плаща вноски по 10 застраховки "Живот" на съпруга й.

Съдебният процес започна по същество в началото на април.