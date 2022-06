Над 2000 души потърсиха медицинска помощ в Багдад и други иракски провинции с оплаквания за затруднено дишане и задух по време на разразилата се през изминалото денонощие пясъчна буря.

По данни на здравното министерство на Ирак, в Багдад и в няколко провинции на страната са регистрирани повече от 2 250 оплаквания от задух с различна степен на тежест. На всички пострадали е оказана медицинска помощ и голяма част от тях са успели скоро след това да напуснат медицинските заведения в добро състояние, цитира изявлението порталът Shafaq News.

Пясъчната буря, която обхвана в събота повечето региони на страната, спря работата на международните летища в Багдад и Ен-Наджаф, в южната част на страната. Въздушните услуги бяха възстановени едва тази сутринта.

#Iraq is hit by yet another sandstorm as a result of drought and desertification. #ClimateChange makes extreme weather conditions such as sandstorms, flash flooding and so on more frequent. Read our climate peace security fact sheet about Iraq and other countries in this series. https://t.co/Hd9k3njGup pic.twitter.com/WsbsLcLQJ2