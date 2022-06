Първата ни ракета Григор Димитров завърши участието си на Уимбълдън след внезапна контузия, предаде gong.bg. Българинът стартира в Лондон срещу 93-ия в света Стив Джонсън. След като спечели първия сет с 6:4, в началото на втората част получи разтежение в лявото бедро.

При 5:2 гейма за американеца, Гришо даде знак, че няма да успее да продължи двубоя.

A sad moment for Grigor Dimitrov, who is forced to retire from his first round match against Steve Johnson#Wimbledon pic.twitter.com/XI2QKG9hsM