Американската компания "Спейс Екс" изстреля от космическия център "Кенеди" във Флорида товарния кораб "Дракон 2" с ракета "Фалкон 9" към Международната космическа станция (МКС), съобщи НАСА на сайта си.

The Expedition 67 crew is getting ready to welcome the @SpaceX #Dragon resupply ship to the station on Saturday after it launches from @NASAKennedy today at 8:44pm ET. https://t.co/fdZya8euqx — International Space Station (@Space_Station) July 14, 2022

Изстрелването на кораба беше планирано за началото на юни, но многократно беше отлагано заради различни технически проблеми. Скачването с МКС е насрочено за събота.

"Дракон 2" превозва около 3 тона товари - консумативи, оборудване и материали за различни експерименти. МКС ще получи оборудване за наблюдение на прашните бури на земната повърхност и почвени микроорганизми. Учените искат да видят как те се държат в условия на безтегловност.

Dragon separation. SpaceX's cargo ship is flying free of the Falcon 9 rocket on the way to the International Space Station.



Two mission payloads -- a NASA dust measuring instrument and a battery charge/discharge unit -- are seen in the Dragon trunk.https://t.co/5Y0a3gn3ou pic.twitter.com/o6YU9L3ePf — Spaceflight Now (@SpaceflightNow) July 15, 2022

Освен това корабът доставя материали и оборудване за изследване на процесите, които са в основата на стареенето на имунната система, както и материали за създаване на биополимерен композит с добавка на лунна почва, който може да се използва в бъдеще за изграждане на база на естествения ни спътник.

SpaceX CRS-25 was just launched successfully to the ISS on Falcon 9 and Cargo Dragon 2 spacecraft, it is the third Dragon mission, SpaceX’s second CRS mission and the 30th launch of the year. Dragon ship is scheduled to dock at the space station’s Harmony at 11:20 a.m. Saturday. pic.twitter.com/N1E6rVcPwt — Andy_Dorothy (@AndyDorothy1) July 15, 2022

САЩ правят доставки на МКС и с кораби "Сигнус" на корпорацията "Нортроп Груман". На МКС сега работят руснаците Олег Артемиев, Денис Матвеев, Сергей Корсаков, американците Кейл Линдгрен, Робърт Хайнс, Джесика Уоткинс и италианката Саманта Кристофорети.