Голям пожар избухна в Ханкли Комън, град в английското графство Съри, в който са снимани сцени от филма от поредицата за Джеймс Бонд "007 Координати: Скайфол", предадоха ДПА и Прес Асосиейшън.

На място са изпратени няколко противопожарни коли. Хората са призовани да не отварят прозорците си и да избягват зоната. Очаква се борбата със стихията да продължи до утре.

Swathes of Hankley Common left devastated by a massive wild fire, which we just encountered on our usual dog-walking route. The occasional bangs you can hear are discarded blank ammunition exploding in the heat, as the area is a major MOD training ground. #fire #wildfire #hankley pic.twitter.com/rPL43S8X7i