Петима души бяха ранени, а на фирма за автомобилни гуми бяха нанесени щети, оценявани за милиони евро заради пожар, избухнал след сватба в Германия, предаде ДПА.

Сватбата била вчера вечерта в град Гамертинген. Щастливият младоженец, собственикът на компанията за продажба на автомобилни гуми, организирал сватбеното си тържество в помещенията на фирмата.

Nach dem Großbrand in Gammertingen gehen die Löscharbeiten weiter. Wie der Einsatz läuft, was die Feuerwehr zur Rußwolke sagt – eine Übersicht. https://t.co/YTi8Zv6Z71

Вечерта приключила с изпълнения на австрийския поп изпълнител Ди Джей Отци и с празнични фойерверки. Има съмнения, че някои от тях са подпалили после помещенията на компанията. Сигналът за пожар бил подаден в 11,30 ч. местно време.

In #Gammertingen ( #BaWü ) mussten bis zu 380 Feuerwehrleute ein Großbrand löschen. Der wahrscheinliche Grund: Ein Hochzeitsfeuerwerk. Der Sachschaden: Mehrere Millionen Euro Kannste dir nicht ausdenken. Die Scheiße verbieten und gut ist. /TN https://t.co/7MZ1aZVvVH

Nach Feuerwerk: Hochzeit in Gammertingen endet in Großbrand!! https://t.co/zOF7Xdo16t