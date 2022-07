На 83-годишна възраст почина звездата от "Добри момчета" Пол Сорвино. Той имаше сериозни здравословни проблеми през последните няколко години. Смъртта му беше потвърдена от неговия мениджър Роджър Нийл от името на съпругата на Сорвино Ди Ди Сорвино, която е била до него в последните минути от живота му.

"Сърцата ни са разбити", пише Ди Ди Сорвино в изявление за медиите. "Никога няма да има друг Пол Сорвино. Той беше любовта на живота ми и един от най-великите изпълнители, които някога са се изявявали на екрана и сцената."

Сорвино е баща на носителката на "Оскар" Мира Сорвино.

One of my fav Oscar moments was when Mira Sorvino won Best Supporting Actress for Mighty Aphrodite and took a moment yo thank her father, Paul Sorvino, who was visually moved.



Mira, a Harvard graduate, showing what a humble person her parents raised. RIP Paul Sorvino. pic.twitter.com/nJpwaEnyuL — Miss Yugoslavia (@StarcoVision) July 25, 2022

Пол Антъни Сорвино е роден на 13 април 1939 г. в Бруклин, Ню Йорк, и играе във филми като "Добри момчета", "Никсън", "Дик Трейси", "Човекът ракета", "От любов към парите", "Червените", "Фатален партньор". Участва в телевизионния сериал "Закон и ред", а на Бродуей - в "Сезонът на шампионата".