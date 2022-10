Двама души загинаха и трима бяха ранени ри инцидент с балон с горещ въздух в района Кападокия (окръг Невшехир, Централна Турция), предадоха турските телевизии СиЕнЕн-Тюрк и ТРТ-Хабер.

Two Spanish tourists dead, 3 hurt in air balloon accident in Türkiye's Cappadociahttps://t.co/b6RWba1pPO pic.twitter.com/RTRHQkwayu