Летището във втория по големина норвежки град Берген за кратко беше затворено днес, след като жители забелязаха най-малко един дрон в района, заявиха властите, цитирани от Асошиейтед прес. Норвежката армия и държавната летищна компания "Авинор" са били уведомени след първото забелязване на дрона в района на летището в 4,15 ч., каза полицейски говорител. По-късно са били съобщени още случаи на забелязване на дрон.

"Може да има и наблюдения, които да са свързани с друго явление, например метеорологично", каза говорителят. "Не сме сигурни дали става дума за един или повече дронове, но сме сигурни, че е имало поне един", заяви той. Въздушното пространство е било затворено. Летището се намира близо до главната норвежка военноморска база "Хоконсверн" – една от най-големите военноморски бази в Северна Европа.

Норвежкото телеграфно бюро съобщи, че дрон е бил забелязан и близо до летището в град Фьорде, северно от Берген. То също е било временно затворено. Полицията заяви, че не са открити заподозрени. Най-малко седем руски граждани бяха задържани през последните седмици за управляване на дронове или снимане на деликатни обекти в Норвегия.

Според норвежкото законодателство е забранено летателни апарати, управлявани от руски компании или граждани, да кацат, излитат или летят над територията на страната. Норвегия не е член на Европейския съюз, но приема подобни наказателни мерки като него заради нахлуването на Русия в Украйна.

Flesland airport in Norway closed due to possible drone observation.

Last night, the police sent out patrols to Flesland, Haakonsvern military base and Bjorøy, following drone observations. #drones #military #norway

nrk/vg pic.twitter.com/csl9LEsBwp