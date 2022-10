Марсоходът "Пърсивиърънс" ще се освободи от част от събраните проби през ноември или декември, като подготовка за връщането им на Земята, съобщи сайтът Спейс.

Роувърът досега е събрал 14 проби от седем скали. Той ще остави половината от тях на избрано място на площадка, която е сравнително равна и е подходяща за безопасно кацане и излитане на хеликоптери, както е по плана, каза Джим Бел от екипа на мисията от Държавния университет в Аризона.

Това е предпазна мярка, предназначена да защити цялостния проект за връщане на проби от Марс, който е съвместно начинание на НАСА и Европейската космическа агенция (ЕКА). Основният план предвижда "Пърсивиърънс" да достави пробите си на спускаем апарат на НАСА, който има вградена ракета. Тя ще изведе материала от Марс в орбита. След това орбитален апарат, осигурен от ЕКА, ще вземе пробите и ще ги транспортира до Земята. Те могат да кацнат тук още през 2033 г.

Планирано е спускаемият апарат, ракетата за Марс и орбиталният апарат на ЕКА да бъдат изстреляни в периода 2027-2028 г. "Пърсивиърънс" е в добро състояние, но е възможно марсоходът да не се справя толкова добре, когато другият хардуер пристигне на Червената планета. Оттук идва и предстоящото складиране на част от пробите - по една от всяка изследвана скала. Другата проба ще остане на борда на "Пърсивиърънс".

"Това е нашият резервен склад за проби, в случай че самият марсоход не може да ги достави", каза Бел, главен изследовател на системата от камери Mastcam-Z на "Пърсивиърънс" на презентация на конгрес на специалистите по Марс.

Over the weekend, I collected my 14th rock core, but I was unable to seal the sample tube. The sample is stored safely inside my caching assembly, but some work remains to figure out how to cap and seal the tube. #SamplingMars pic.twitter.com/CrcZLBO1Z6 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 11, 2022

Спускаемият апарат на НАСА за връщане на проби ще превози два малки хеликоптера, всеки от които е създаден по модела на "Инджинюъти" - малкия роторен апарат, който кацна на Марс с "Пърсивиърънс" миналата година и оттогава е направил повече от 30 полета на Червената планета. Ако се наложи, двата хеликоптера ще пренасят една по една тръби с проби от депото или депата, тъй като може да се окаже, че те са повече от едно, до спускаемия модул. "Депо" или "склад" е преувеличен термин за мястото, където тръбите с пробите ще бъдат оставени в реголита.

"Пърсивиърънс" ще се отправи към мястото за депозиране на пробите след седмица. Дотогава марсоходът ще продължи да събира проби от марсиански пясък и прах.

You can’t make a science omelet without breaking a few…rocks? (Okay, so maybe metaphors aren’t my strong suit.) Seems my abrasion tool was a bit much for this one rock, but I’ve tried another one nearby with better luck. Soon, more #SamplingMars!



Blog: https://t.co/Dco7khybiA pic.twitter.com/IBFm7JXRiS — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 30, 2022

"Пърсивиърънс" има общо 43 титанови тръби, 38 от които са предназначени за съхраняване на проби. Другите пет са контролни - ще помогнат на екипа на мисията да определят кои материали, ако има такива, в събраните марсиански проби може да са замърсени от Земята.

Освен 14-те тръби, напълнени с проби от скали, има и една с "атмосферна проба". Тя е от провалено сондиране заради изненадващо трошлива скала.

In #SamplingMars, I’m building a real science treasure chest, and my latest samples may be the most valuable yet. Some have organic molecules – but from ancient biology, or another process? Sending them back to Earth could help us figure it out.



More: https://t.co/sn5Wh9fRnG pic.twitter.com/GfMaXPrYnd — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) September 15, 2022

"Пърсивиърънс" кацна зрелищно в средата на 45-километровия кратер Джезеро (Йезеро) на Марс на 18 февруари 2021 г.