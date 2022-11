Вратарят на дубъла на "Бенфика" Самуел Соареш вкара феноменален гол с удар от около 90 метра, пише gong.bg. 20-годишният страж се разписа във вратата на "Трофензе" за успеха на своя отбор с 2:1 в мач от второто ниво на португалския футбол.

Вторият отбор на "орлите" изоставаше в резултата до 65-ата минута, когато Соареш със страхотен шут успя да изравни, а попадението му може да претендира за гол на годината. В крайна сметка Бенфика стигна и до успеха в срещата.

I guarantee you won’t find a better goal from a goalkeeper all year.



Take a bow, Samuel Soares. What a finish. pic.twitter.com/tTB3EbjnKA