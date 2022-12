Анимационното студио "Дисни" отново ще пуснат на екран филма „Осуалд Щастливият заек” след 95 години, съобщи Ройтерс.

Късометражната анимация е създадена от екипа за рисуване на ръка за честванията на 100-годишнината на компанията "Уолт Дисни". В нея Осуалд отива на кино и се включва в действието на големия екран.

Walt Disney’s Oswald the Lucky Rabbit is back! 🐰 For the first time in nearly 95 years, Oswald stars in an all-new hand-drawn short from Walt Disney Animation Studios in celebration of Disney 100 Years of Wonder! #Disney100 pic.twitter.com/A7fwaurZqG