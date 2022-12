Френският сериен убиец Шарл Собрадж, извършил поредица от убийства в Азия през 70-те години на миналия век и представен в сериала на Netflix "Змията", се очаква да излезе на свобода от затвор в Непал.

Висшият съд на Непал постанови, че 78-годишният Собхрадж, който е в затвор в хималайската република от 2003 г. за две убийства през 70-те години на миналия век, трябва да бъде освободен предсрочно по здравословни причини.

Служители на затвора заявиха пред АФП, че след като получат съответните съдебни документи, ще предадат Собхрадж на имиграционните власти. Съдът е постановил той да бъде депортиран в срок от 15 дни.

#CharlesSobhraj in Kathmandu, doing the paperwork for his release pic.twitter.com/GK9YZpJiko — Suparna Sharma (@SuparnaSharma) December 22, 2022

През 2017 г. Собхрадж се е нуждаел от операция на отворено сърце и освобождаването му е в съответствие със закона, позволяващ освобождаване по състрадание на приковани към леглото затворници, които вече са излежали три четвърти от присъдата си, се казва още в решението.

Френски гражданин от виетнамски и индийски произход, Собхрадж започва да пътува по света в началото на 70-те години на миналия век и се озовава в тайландската столица Банкок.

Представяйки се за търговец на скъпоценни камъни, той се сприятелява с жертвите си, много от които са западни туристи, тръгнали по пътя на хипитата през 70-те години на миналия век, след което ги дрогира, ограбва и убива.

"Той презираше туристите, виждаше в тях бедни млади наркомани", разказва пред АФП австралийската журналистка Джули Кларк, която през 2021 г. интервюира Собрадж.

"Смяташе се за герой на престъпността."

#CharlesSobhraj in Kathmandu, doing the paperwork for his release. He will be going back to France post his release

Pc: Suparna Sharma ma'am. pic.twitter.com/zH55H6yqqA — Saurabh Sharma (@saurabhsherry) December 22, 2022

Изящен и изтънчен, през 1975 г. той е замесен в първото си убийство - това на млада американка, чието тяло е намерено на плажа, облечено в бикини.

Наричан "убиецът по бикини", в крайна сметка той е свързан с повече от 20 убийства.

Другото прозвище на Собхрадж - "Змията" - идва от способността му да приема други самоличности, за да избегне правосъдието.

Той става заглавие на хитовия сериал на Netflix, базиран на живота му.

"Измамник, прелъстител, грабител"

Той е арестуван в Индия през 1976 г. и в крайна сметка прекарва 21 години в затвора там, с кратка почивка през 1986 г., когато избягва и е заловен отново в индийския крайбрежен щат Гоа.

Освободен през 1997 г., Собхрадж живее в Париж и дава платени интервюта на журналисти, но през 2003 г. се връща в Непал.

Той е забелязан в туристическия район на Катманду и арестуван в казино.

BIG: Supreme Court of Nepal orders release of French serial killer Charles Sobhraj who has been in a Nepali jail since 2003. Sobhraj’s release has been granted on grounds of his age. The Court has also ordered his deportation to France within 15 days of his release. pic.twitter.com/EuQHTRllsn — Law Today (@LawTodayLive) December 21, 2022

На следващата година съдът там му издава доживотна присъда за убийството на американската туристка Кони Джо Бронзич през 1975 г. Десетилетие по-късно той е признат за виновен и за убийството на канадската спътница на Бронзич.

1. A French serial killer portrayed in the BBC drama titled “The Serpent”, will be freed from a Nepalese prison.



Charles Sobhraj, who had been in prison for 19 years for the murder of two tourists in Kathmandu in 1975, has been ordered to return to France within 15 days. pic.twitter.com/622kmC2RQ8 — BFM News (@NewsBFM) December 22, 2022

"Беше културен, учтив", спомня си миналата година пред АФП Надин Жир, французойка, която живеела в същия жилищен блок в Банкок като Собрадж.

JUST IN: #BNNNepal Reports.



Nepal's supreme court ordered on Wednesday the release of Charles Sobhraj on health grounds, court documents revealed. The French serial killer was responsible for a string of murders across Asia in the 1970s. pic.twitter.com/lZnrkDmVGa — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 21, 2022

"Той беше не само измамник, съблазнител, обирджия на туристи, но и зъл убиец".