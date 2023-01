Кратер на Марс е пълен с опал, което насочва, че там може да е имало много вода и евентуално микробен живот.

Опалите в кратера Гейл могат да бъдат доказателство, че водата и скалите са взаимодействали под марсианската повърхност много по-отдавна, отколкото се смяташе досега, което увеличава вероятността там някога да е имало микробен живот.

