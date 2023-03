Почина легендарният атлет и олимпийски медалист Дик Фосбъри, съобщават световните агенции.

Фосбъри, който почина на 12 март, е американски състезател по скок на височина. Той е смятан за един от най-влиятелните атлети в историята на леката атлетика. Печели златен медал на Олимпийските игри през 1968 г.

Преди появата на Фосбъри състезателите по скок на височина обикновено се опитват да преодолеят летвата, използвайки техниката "разпъване", при която те се изправят с лице напред, докато се опитват да завъртят тялото си по средата на скока над летвата, предаде АФП.

RIP to the man who changed the high jump forever – Dick Fosbury.



He became a legend at the 1968 Mexico City Olympic Games when he unveiled his revolutionary “Fosbury Flop” to win high jump gold and clear an Olympic record height.



News ⤵️ https://t.co/lK60WQoCYl pic.twitter.com/1HmQdQ0k5b