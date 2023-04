Европейската комисия постигна договореност с България, Полша, Румъния, Унгария и Словакия за транзита на украински стоки. Той ще бъде възобновен, а срещу това Евросъюзът въвежда извънредни предпазни мерки за защита за четири основни продукта - пшеница, царевица, рапица и слънчоглед.

Какви са тези мерки за момента не се съобщава. Най-засегнатите страни ще си поделят и помощ в размер на 100 милиона евро. ЕС удължи и с една година коридорите на солидарност за безмитен транзит от Украйна.

@EU_Commission has reached an agreement in principle with Bulgaria, Hungary, Poland, Romania & Slovakia regarding #Ukraine agri-food products.



We have acted to address concerns of both farmers in neighbouring EU countries and Ukraine

