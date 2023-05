Съперничещи си боливийски депутати се сбиха в парламента, като по време на презентация на министър на левия президент Луис Арсе се стигна до разправия с ритници, удари и дърпане на коси, предаде АФП.

Министърът на правителството Едуардо дел Кастийо беше извикан от парламента, за да представи доклад относно хвърлянето в затвора през декември на Луис Фернандо Камачо, консервативен губернатор на област Санта Крус и водещ опозиционер.

Докато защитаваше законността на ареста, Дел Кастийо разкритикува парламентаристите от партията на Камачо "Креемос", като ги нарече "радикални, крадливи и насилствени групи, дошли да крадат портфейлите на боливийския народ".

Watch: Rival Bolivian lawmakers clash on the floor of parliament as a presentation by a minister of leftist President Luis Arce descends into a flurry of kicks, punches and hair-pulling. #Boliviahttps://t.co/v0WkAKcVMX pic.twitter.com/tagdWvi4ZN