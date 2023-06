Близо 25 000 посетители на най-големия увеселителен парк в Германия - "Европа парк", близо до френската граница, се наложи да бъдат евакуирани днес заради пожар. Няма ранени, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес. Огънят е избухнал около 16:40 ч. местно време в техническо помещение в парка, намиращ се в градчето Руст.

In Germany, there was a fire in the amusement park Europa-park



The incident took place this afternoon in the city of Rust, writes 20minuten. Before the fire, there was a deafening bang.



“Two or three times there was a loud explosion. After that, a strong fire started, ”an… pic.twitter.com/EsloamLzq3