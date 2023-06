Земетресение с магнитуд 6,5 разтърси Индонезия днес, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс.

Силният трус е станал край остров Ява на дълбочина от 57 километра.

🇮🇩 An #earthquake (#gempa) happened near #Yogyakarta, #Java, #Indonesia 4mins ago at 12:57PM on 30/06/2023 UTC. The earthquake had a magnitude of M6.4 and it was 25km (15.5 mi) deep in the ground. Stay safe! #sismo #quake



