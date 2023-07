Катастрофа с хеликоптер в района на Еверест в Непал отне живота на шестима, съобщиха властите.

Хеликоптерът се разби малко след излитане, предаде АФП.

Пътниците в хеликоптера са били петима мексикански туристи и един непалски пилот.

Полетът на Manang Air се насочваше към столицата Катманду от близо до Лукла, входа за експедиции за изкачване до най-високия връх в света.

Около 10 минути след излитане хеликоптерът губи връзка в 10:04 ч. местно време.

"Шест тела са открити на мястото на катастрофата", каза Гианендра Бхул от Службата за гражданска авиация на Непал.

Екипи на земята и два хеликоптера бяха изпратени за мисия за търсене и спасяване.

