Тайфунът "Талим" връхлетя Южен Китай в понеделник вечер. Той стана първият тайфун, който навлезе на сушата в Китай тази година, което накара властите да издадат предупреждения за наводнения, да отменят полети и влакове и да наредят на хората да си останат по домовете си.

"Талим" достигна сушата в 22:20 ч. в град Джандзян, провинция Гуандун, като според метеорологичното бюро на Гуандун максималната скорост на ветровете в близост до центъра му е 136,8 км/ч. 230 000 души бяха евакуирани.

Typhoon Talim wreaked havoc in China's southeastern city of Fuzhou, creating a 'waterfall' as water gushed down a slope onto a road https://t.co/CMFsnkCxge pic.twitter.com/AkCdAAZpyv

По време на бурята паднаха дървета върху движещи се превозни средства, кит беше изхвърлен на брега, а фризер, пълен със сладолед, изплува от водата.

Powerful typhoon Talim hit China and Vietnam: a quarter of a million people were evacuated, local media



The wind speed reached 140 km / h, which led to serious damage. Powerful gusts uprooted trees, and waves on the sea coast even washed a whale ashore. pic.twitter.com/3UFYlRCzbO