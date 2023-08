Приближаващият се тайфун връхлетя общините по тихоокеанското крайбрежие на Япония в понеделник с проливни дъждове и приливни вълни, като накара властите да предупредят за нови свлачища и наводнения, предаде АФП.

Очакваше се "Лан" да удари главния остров Хоншу рано във вторник и да изсипе до 40 см. дъжд за 24 часа до 6:00 ч. сутринта във вторник в някои райони, съобщи Японската метеорологична агенция.

It’s a beautiful, rugged coastline here on Wakayama / Mie prefectural border but the weather’s really deteriorating now in these heavy rain bands #typhoon #Lan pic.twitter.com/Q0BvUo5Dy8

Днес в някои градове ще има пориви на вятъра със скорост до 162 км/ч, които ще се увеличат до 180 км/ч във вторник, когато "Лан" ще навлезе в Хоншу, съобщи агенцията.

Прогнозите са, че бурята ще достигне сушата в южния край на полуостров Кии, на около 600 км западно от Токио, след което ще се насочи към Осака, главния град в Западна Япония.

Signs #TyphoonLan is approaching. This is Tokyo on August 13 late afternoon. Public transportation could be seriously affected on August 14 and 15. pic.twitter.com/wh7LwHXw5s