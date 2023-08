Кристиано Роналдо изпусна нервите си в края на първото полувреме на мача от азиатската Шампионска лига срещу "Шабаб" и "Ал-Ахли". Докато играчите се прибираха към тунела за почивка, португалецът първо се разкрещя на съдията, а след това блъсна в гърдите мъж на терена, който искаше да си направи селфи със звездата, съобщи gong.



Гневът на Кристиано бе породен от два спорни момента в наказателното поле на противника. Той първо падна след единоборство със защитник, а след това топката срещна ръката на съперник след негов удар със странична ножица.

GOAT Ronaldo telling the Referee wake up wake up, f**k'n hell!!... 😏😂🥲pic.twitter.com/N1sComSzvx