Китайски град е започнал операция по откриването на голям брой крокодили, които са избягали при наводненията в региона през последните дни, съобщиха властите. Миналата седмица тайфун донесе продължителни проливни дъждове в южната част на страната.

Пороите в района на Маоминг доведоха до преливане на езеро в търговска ферма за крокодили, от която избягаха над 70 животни, съобщиха местните медии.

Be cautious of crocodiles! The local emergency department of Maoming, in South China's Guangdong, warned on Mon after around 70 crocodiles escaped from flooded pools on a farm. Many cities in Guangdong have experienced torrential rains since Thurs due to #TyphoonHaikui. pic.twitter.com/iL7f9h8YRz