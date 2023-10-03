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Шампионатът се завърна на най-старото трасе у нас след 2-годишна пауза
Над 100 състезатели стартираха в 7-ия кръг на републиканското ни първенство по мотокрос на мотоплогон „Ридо“ край Самоков. Шампионатът се завърна на най-старото трасе у нас след 2-годишна пауза, а мотополигонът посрещна състезатели и зрители с доста подобрения и отлично подготвено трасе.
Над 170 състезатели взеха участие в кръга от Балканския шампионат по мотокрос в Кортен (ВИДЕО)
Проведоха се първите маншове в класовете МХ, МХS и МХ 50, а победите спечелиха Григор Царев от „Джи ар си моторспорт 2020“ (МХ), Георги Иванов от „Ридо Самоков“. (МХ 250) Кадир Масар от „Тийм Масар“ (МХS), Захари Томов от „Тийм Боянов моторспорт 777“ (MXS +55) и Георги Георгиев от „М6 Yamaha рейсинг тийм“.