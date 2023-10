Инциденти и безредици след мача между "АЗ Алкмаар" и "Легия" Варшава в Лига Европа. Представители на полския клуб станаха обект на агресия от страна нидерландската полиция и охраната. Беше упражнено и насилие над президента на "Легия" Дариуш Миодуски. Капитанът на отбора Жозуе и Радован Панков пък бяха задържани под стража.

Министър-председателят на Полша посъветва външното министерство незабавно да предприеме дипломатически мерки за изясняване на събитията.

🇵🇱🇳🇱Players Arrested As Riots Break Out At Europa League Match



A riot police officer was knocked unconscious when Legia Warsaw fans stormed the entrance of AZ Alkmaar’s stadium, and police allegedly also stormed the players’ bus to arrest two players for assault. According to… pic.twitter.com/TVe8K08Sgw