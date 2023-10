Докато на екрана разсмиваше милиони в най-гледаното телевизионно шоу - "Приятели", Матю Пери беше заклещен в болезнен кръг от зависимости и битки с демони, които произлизат от тежкото му детство.

СНИМКИ НА МЕТЮ ПЕРИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ВИЖТЕ ТУК

През 1986 г., след като се премества в Лос Анджелис, Матю Пери е убеден, че славата ще отмие всичките му проблеми. "Жадувах за нея повече от всеки друг човек на планетата", пише той в откровените си мемоари. "Имах нужда от нея. Това беше единственото нещо, което можеше да ме поправи. Бях сигурен в това", добавя той.

В крайна сметка желанието на Пери се сбъдва и той става една от шестте главни звезди на най-обичания сериал през последните 30 години. Ролята на остроумния Чандлър Бинг в "Приятели" му донесе и богатство - под формата на 1,1 млн. долара за епизод и поредица от бляскави роматични връзки.

Въпреки това зад кулисите борбата на Пери да запази личния си живот и здравето си се задълбочава. В автобиографията си той проследява несигурността си и таланта да разсмива до детството, което е било самотно и разделено между разведените му родители.

Двойственият живот на звездата от „Приятели“ Матю Пери (ВИДЕО+СНИМКИ)

Майка му е канадска кралица на красотата, превърнала се в журналистка, която работи като прессекретар на министър-председателя Пиер Трюдо. Баща му е американски актьор, участвал в реклами за афтършейв "Old Spice".

По-голямата част от детството на Пери преминава в Отава, Канада. Той споделя, че е бил "дете без родителска грижа", защото работата на майка му "означаваше да прекарвам много време сам". "Съответно се научих да бъда забавен - да се превъплъщавам в образи, да казвам скоропоговорки. Просто трябваше да изглеждам щастлив", казва той.

По думите му майка му имала напрегната работа. "Това, че бях забавен, обикновено я успокояваше достатъчно, така че да ми приготви храна, после сядаше с мен на масата и ме изслушваше - след като аз я изслушвах, разбира се", разказва още Пери. Що се отнася до баща му, той казва: "Виждах лицето му по-често по телевизията или в списанията, отколкото в реалността". Но той беше "моят герой".

"Благодарим за усмивките", "Ти ни дари любов": Светът скърби за Матю Пери (ВИДЕО+СНИМКИ)

На 10-годишна възраст Пери започва да се държи лошо - краде пари, пуши, оценките му се влошават, дори нанася побой над свой съученик и над сина на Трюдо - Джъстин, който сега е премиер на Канада.

За първи път опитва алкохол на 13 г. и дълбоко в себе си казва, че е решен да изключи всички и да пренебрегне чувството си на изоставеност.

Когато на 15 г. се премества да живее при баща си в Лос Анджелис, изглежда, че се насочва към тенис кариера, тъй като е бил класиран като младежки играч в Канада. Но в Калифорния конкуренцията е по-силна и вместо това се насочва към актьорството. Получава роли в ситкомите от 80-те години "Charles in Charge" и "Growing Pains", а след това и главни роли във филмите "Sydney" от 1990 г. и "Home Free" от 1993 г.

Когато се вижда сценарият за нов сериал, озаглавен "Приятели", Пери веднага вижда себе си в него. "Когато прочетох сценария на "Приятели" се почувствах сякаш някой го беше писал, докато ме е следвал цяла година - беше откраднал шегите ми, изкопирал маниерите ми, дори моя уморен, но остроумен поглед върху живота. Един герой особено се открои в съзнанието ми. Но не, че мога да го изиграя, а че аз съм него - Чандлър", разказва Пери.

Обаче има уловка - към този момент актьорът вече е поел ангажимент да участва в "научнофантастична комедия" за служителите, които редят багажа на летище в Лос Анджелис през 2194 г. По-късно идеята се оказва ужасна и отпада, заедно с ролята на Матю, който пък е първия избор за образа на Чандлър. Така Пери става последния и най-млад актьор, който бива избиран за главна роля.

Той веднага е убеден, че проекта ще бъде успешен. Когато за пръв път се среща със създателката Марта Кауфман, той споделя: "Точно тогава разбрах колко голямо ще бъде всичко това" и е бил прав. Сериалът се превръща в хит и жадуваната от Матю слава идва, но не отмива проблемите му.

Фенове оставят цветя пред апартамента от „Приятели” (ВИДЕО)

Снимането на сериал може да бъде тежко, обяснява той. "Чувствах се така, сякаш ще умра, ако публиката не се забавлява. Това със сигурност не е здравословно. Понякога казвах някоя реплика и те не се смееха, направо се изпотявах от ужас. Ако не се смеех щях да побеснея. Усещах това чувство всяка една вечер и напрежението ме държеше на зловещо място", допълва той.

Актьорът започва да пие повече с надеждата, че алкохолът ще поправи нещата, които славата не е успяла. В един момент положението е толкова лошо, че Дженифър Анистън го конфронтира. "Можем да помиришем алкохола", каза тя по странен, но любящ начин. А множественото число "ние" ме удари като ковашки чук", спомня си Пери.

В онзи момент приятелите на снимачната площадка се събрали, за да го подкрепят. Но опитите за възстановяване са динамични - влиза и излиза от рехабилитационни клиники постоянно. През 1997 г. след инцидент с трамва, той се пристрастява към болкоуспокояващото "Викодин". Тогава има проблеми и с алкохола, метадона и амфетамините. През 2000 г. е хоспитализиран с панкреатит.

Елена Петрова след смъртта на Матю Пери: Славата е голгота за актьора

Преди години пред BBC Radio 2 казва, че не си спомня как е заснел "Приятели" в период от три години. "Не бях на себе си по това време, някъде между трети и шести сезон", добавя той. След още опити за лечение съобщава в мемоарите си, че от 2001 г. насам е предимно трезвен "с изключение на около 60 или 70 недорузомения", казва още.

Три години по-късно "Приятели" стига до последния си епизод, актьорите, екипът и публиката са съсипани. Но Пери казва, че не е почувствал нищо. "Не можех да кажа дали това се дължи на опиатите, които приемах или просто бях мъртъв отвътре", пояснява актьорът.

След такъв голям хит за всички членове на актьорския състав е било трудно да повторят този успех. Матю се снима в "Studio 60 on the Sunset Strip" и има запомнящи се роли в "The West Wing" и "Ally McBeal". Играе водещ на спортни разговори по радиото в "Go On", управител на спортна арена в "Mr. Sunshine" и небрежен съквартирант в "Odd Couple".

Почина звездата от сериала "Приятели" Матю Пери (ВИДЕО+СНИМКИ)

В началото на "Приятели" той се влюбва безнадеждно, по негови думи, в Анистън, но тези чувства се изпаряват, главно заради нейната липса на интерес. След това се събира с Джулия Робъртс, след като тя участва в сериала. Но несигурността е дълбока и той твърди, че постоянно е бил убеден, че тя ще го изостави.

"Защо да не го направи? Не бях достатъчен. Никога не бих могъл да бъда. Бях счупен и изкривен. Затова, вместо да се изправя пред неизбежната агония от евентуалната ѝ загуба, скъсах с красивата и блестяща Джулия Робъртс."

Пери е имал и други връзки, включително с полусестрата на Кери Фишър - Триша, актрисите Лизи Каплан и Ясмин Блит, както и с мениджъра на таланти Моли Хурвиц. Но казва, че му е трудно да допуска хората до себе си.

"Имам нужда от любов, но не ѝ се доверявам. Ако сваля маската си на Чандлър и ви покажа кой съм в действителност, може да ме забележите, но по-лошото е, че може да ме опознаете и да ме изоставите, а аз не мога да преживея това", споделя той в мемоарите си.

Матю Пери променя автобиографията си заради скандален абзац (ВИДЕО)

През 2018 г. здравословните му проблеми достигнат кризисна точка. Поради злоупотреба с опиати дебелото му черво се разкъсва, което налага 7-часова операция. След края ѝ докторите дават 2% шанс да преживее първата нощ. Но той успява, за съжаление обаче прекарва следващите 2 седмици в кома.

"Почти се самоубих. Никога не съм се забавлявал - приемането на всички тези огромни количества наркотици, беше просто безполезен опит да се почувствам по-добре", казвай той по-късно.

В мемоарите си той разказва, че е похарчил общо 7 млн. долара в опити да изтрезнее, посетил е 6000 срещи на анонимни алкохолици, имал е 15 престоя в рехабилитационна клиника и е ходил на терапия 2 пъти седмично в продължение на 30 години. Платил е висока цена за тези дълбоко вкоренени несигурности, които не са били излекувани от огромната слава.

Въпреки това, той използва собствения си опит, за да се застъпи в подкрепа на зависимите. През 2012 г. той превърна плажния си комплекс за 10 млн. долара в "Perry House", център за трезвен живот за мъже. А през следващата година проектът получи награда от Белия дом. Две години по-късно той го продаде, но заяви, че все още е ангажиран в това да помага на възстановяващи се наркомани.

Днес, след смъртта му, тази работа се оценява високо заедно с въздействието, което е оказал с актьорския си талант. Феновете на "Приятели" дълго ще си спомнят за него, тъй като в този сериал той показваше както своите недостатъци, така и естествения си комичен блясък.