Фенове на Матю Пери оставят цвета пред сградата в Ню Йорк, в която се намира емблематичния апартамент от сериала „Приятели”.

Почина звездата от сериала "Приятели" Матю Пери (ВИДЕО+СНИМКИ)

Актьорът, който изигра Чандлър Бинг в хитовия сериал, е намерен мъртъв в дома си в Лос Анджелис тази нощ. Той издъхна на 54-годишна възраст.

Fans of Matthew Perry have laid flowers near the New York apartment building featured in the sitcom Friends following the news of the actor's deathhttps://t.co/t9tDR0F5HY pic.twitter.com/bbN5I7kWkD