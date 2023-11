Писма до френски моряци отпреди два века бяха открити във Великобритания, съобщиха АФП и ДПА. Писмата никога не са стигнали до подателите. Написани са през 18-и век по време на Седемгодишната война между двете държави.

Писмата, които сега са отворени за първи път, представляват историческо свидетелство за времето. Те са писани от членове на семействата на моряците и са били задържани от Кралския флот. Първоначално интимната кореспонденция се е смятала за документация от военен интерес, а впоследствие 104-те писма са били прехвърлени в държавния архив. Там те са били забравени до момента, когато са привлекли вниманието на Рено Морийо, професор по история от университета в Кеймбридж.

