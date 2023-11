Бащата на футболиста на "Ливърпул" Луис Диас вече е на свобода, предаде gong.bg . Луис Мануел Диас бе похитен от членове на Националната освободителна армия (ELN).

Той е освободен и в момента е в ръцете на хуманитарна комисия, съставена от ООН и Католическата църква.

Отвлякоха родителите на звезда от "Ливърпул"

Луис Мануел Диас беше отвлечен преди почти две седмици на бензиностанция в родния град на футболиста Ла Гуахира заедно с майката на нападателя на Ливърпул, която след това беше освободена.

🚨🇨🇴 Luis Díaz’s father Mane right after being released after 12 days kidnapped in Colombia.#LFC star informed in the morning as he now finally has his parents back home. pic.twitter.com/TZJzYEyjEA