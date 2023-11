Където и да отиде Кейт Мидълтън винаги впечалява със своята визия. Принцесата на Уелс се появи с характерното си решение за облекло, но този път излизайки от характерните за нея приглушени, неутрални тонове.

👑✨ Kate Middleton wows in a stylish purple suit at the Design Museum, passionately speaking on her initiative. Royal duties are non-stop! 💜🎤 #KateMiddleton #RoyalGlam #ShapingUsCampaign #PrincessOfWales @KensingtonRoyal #RumorRocket https://t.co/Qwp0ngJcU6

В сряда Мидълтън беше домакин на Националния симпозиум "Shaping Us" в Лондон облечена в елегантен костюм, състоящ се от сако с двойно закопчаване и панталон тип "цигара". Впечатляващ беше лилавия цвят на костюма, нетипичен за принцесата. Кралската особа завърши визията си с тъмносини велурени обувки и обеци с диаманти и сапфири.

The Princess of Wales arriving to host the Shaping Us National Symposium in London. Pictures by Stephen Lock #Royals #kate #KateMiddleton #PrincessCatherine #PrincessofWales pic.twitter.com/7Ul4ln4j4Q