Единадесет души загинаха, а 51 бяха приети в болница, след като пожар обхвана сграда в северната китайска провинция Шанси, съобщиха държавните медии.

Пожар обхвана огромна статуя на Буда (ВИДЕО)

Огънят тръгнал от 40-етажна сграда, принадлежаща на въглищна компания Yongju в град Люйлян около 6:50 сутринта местно време. „Общо 63 души са евакуирани досега, 51 от които са изпратени в болница в Люйлян за лечение. Причината за пожара се изяснява“, казват от пожарната.

Индустриалните аварии са често срещани в Китай поради слаби стандарти за безопасност. През юли 11 души загинаха, след като покривът на училищен физкултурен салон се срути в североизточната част на страната.

According to state media reports, a building fire in Northern China's Shanxi Province has resulted in 11 fatalities and 51 individuals being hospitalized pic.twitter.com/Xz0s22aRG8