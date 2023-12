Съветът на ЕС съобщи, че е постигнал споразумение с Европейския парламент по основните промени в правилата за предоставяне на убежище и за миграцията, предаде кореспондентът на БТА в Брюксел Николай Желязков. Промените засягат проверките на незаконните мигранти, вземането на биометрични данни, процедурите за подаване и обработка на молби за убежище, правилата за определяне коя държава от ЕС отговаря за разглеждането на молбите, сътрудничеството и съпричастието между държавите, както и действията при кризи. След днешното предварително споразумение работата ще продължи през следващите седмици за уточняване на подробностите, се допълва в съобщението. Предстои по-късно споразумението да бъде утвърдено от посланиците на страните от ЕС в Брюксел.

Миграцията е европейско предизвикателство, което изисква европейски решения, се посочва по този повод в изявление на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Всяка година стотици хиляди незаконни мигранти предприемат опасни пътувания, за да стигнат до нашите граници. Те често стават жертва на престъпници и каналджии, които ги примамват с измислени обещания за безопасно преминаване и ги изнудват за пари, добавя тя.

Държавите от ЕС по външните граници трябва да управляват незаконната миграция, което често е предизвикателство за защитата на техните граници, допълва Фон дер Лайен. По нейните думи новите правила ще осигурят ефективен европейски отговор на общото предизвикателство. Председателят на ЕК пояснява, че с промените държавите в ЕС ще споделят отговорно усилията за охрана на външните граници и за предотвратяване на незаконната миграция.

Този ден ще остане в историята, написа в "Екс" председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. По нейните думи ЕС е постигнал забележителен напредък и е намерил търсеното решение. На пресконференция тя заяви, че постигнатото споразумение не е перфектно и не решава всички проблеми, но е подобрение на досегашното законодателство. Според нея може да се очаква, че новите правила ще доведат до отпадането на възобновените гранични проверки между някои от държавите в Шенген.

