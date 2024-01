Ръководителят на европейската дипломация Жозеп Борел заяви, че е дълбоко обезпокоен от разрастването на насилието, свързано с наркобанди в Еквадор. Той осъди пряката атака срещу демокрацията и правовата държава в южноамериканската страна, предаде Франс прес.

Размирици, отвличания и взривове: Обявиха извънредно положение в Еквадор

Deeply concerned by the surge of violence in Ecuador orchestrated by criminal groups. It is a direct attack on democracy and the rule of law.



The EU stands with the people of Ecuador and its democratic institutions and expresses solidarity with the victims.