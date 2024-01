Григор Димитров победи Танаси Кокинакис с 6:3, 6:2, 4:6, 6:4 в мач от втория кръг на Australian Open, предаде gong.bg .

Снимка: gettyimages

Двубоят не бе лесен за българина, като той бе безапелационен в първите два сета, но пропусна много шансове в третата част, която загуби.

Oooft, that @GrigorDimitrov backhand is a work of art.



The Bulgarian has won the first set of Thanasi Kokkinakis 6-3.#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/iOVO7turUA