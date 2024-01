Противници на новия френски закон за имиграцията протестираха в цялата страна. Това е последният опит за оказване на натиск върху правителството, четири дни преди Конституционният съвет да се произнесе за мярката. Според противниците на закона той е идеологическа победа на крайната десница.

France - Natives peacefully protest against mass migration. They are attacked by left wing pro invasion extremists 🇫🇷 pic.twitter.com/tv1haadV2Y