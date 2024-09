Уил Дженингс, автор на текста на песента My Heart Will Go On от филма "Титаник" (1997 г.), почина на 80-годишна възраст, съобщи електронното издание на "Варайъти", като цитира представител на твореца.

Причината за смъртта на Дженингс не се съобщава, но той от дълго време е бил болен, отбелязва изданието. Кончината на твореца е настъпила на 6 септември.

Will Jennings, famed lyricist and co-writer of ‘Titanic’s’ ‘My Heart Will Go On,’ dead at 80 https://t.co/dQRMzLwv3E pic.twitter.com/uSbhbkl5sZ — New York Post (@nypost) September 8, 2024

Почина легендарният блус музикант Джон Мейъл (СНИМКИ)

За песните, които създава в съавторство за филма "Титаник" (изпълнена от Селин Дион) и за "Офицер и джентълмен" от 1982 г. (изпята от Джо Кокър и Дженифър Уорнс), Уил Дженингс печели две награди "Оскар". Той е известен и с третата си филмова песен - Tears in Heaven (изпълнена от Ерик Клептън), от филма „Бяла омая“ (1991), която му носи "Златен глобус" за най-добра оригинална песен, както и "Грами" за запис на годината и песен на годината. Дженингс е носител на три отличия “Грами“.

Will Jennings, the two-time Oscar-winning lyricist who co-wrote Celine Dion’s "My Heart Will Go On" and Eric Clapton's "Tears in Heaven," has died at the age of 80 https://t.co/z8wm86ButX — Rolling Stone (@RollingStone) September 7, 2024

Почина авторът на песни на Рей Чарлс, Кени Роджърс, Джони Кеш и Уили Нелсън (ВИДЕО+СНИМКА)

Дженингс е работил също с Уитни Хюстън, Марая Кери, Стив Уинуд, Бари Манилоу и др., припомня "Варайъти".

No Will, THANK YOU for creating this masterpiece and giving @celinedion her signature hit. We'll always love this classic and the biggest original soundtrack of all time .



Rest In Peace.#MyHeartWillGoOn #WillJennings #Titanic pic.twitter.com/tCnbYcSrWa — Celine Dion Icon (@celinedionlcon) September 7, 2024