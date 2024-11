Аржентинската полиция арестува мъж в Буенос Айрес, който притежавал голям брой ретро нацистки оръжия, украсени със символи на Третия райх от режима на Адолф Хитлер. Полицията иззела над 60 огнестрелни оръжия, включително 43 пушки, украсени с нацистки орел, 15 пистолета, пет щика и картечница. Нацистки знамена, военни униформи, шапки, каски, както и бюстове на Хитлер също са били конфискувани от властите, предаде "Ройтерс".

🇦🇷 ARGENTINA SEIZES NAZI ARSENAL AND HITLER MEMORABILIA



A man in Quilmes was arrested after police found 43 Nazi-marked rifles, pistols, bayonets, and a machine gun in his home.



The raid also uncovered Nazi flags, uniforms, and busts of Adolf Hitler, following a tip from… pic.twitter.com/GmwNdWrlpV