Разрастващо се движение, което се противопоставя на действията на президента Доналд Тръмп в първите дни от встъпването му в длъжност, организира протести във всичките 50 американски щата в сряда, съобщава Newsweek, цитиран от vesti.bg.

Движението използва хаштагове #buildtheresistance и #50501

50 Protests, 50 States, One Day



Today Americans will #BuildTheResistance again to reject fascism & defend their democracy through the #50501movement



The protests are going to be peaceful,but people have the right to defend themselves if possible.#ProudBlue #WednesdayMotivation pic.twitter.com/crlKL2JO7L