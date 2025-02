Четиригодишният Емир не намира у дома със семейството си, когато опустошителните земетресения ударят южна Турция на 6 февруари 2023 г. и отнемат живота на повече от 53 500 души. Телата на майка му, баща му и 10-годишния му брат са открити в останките на жилищния блок, в който живеят, в Антакия. От Емир обаче няма и следа. Две години по-късно той все още е в неизвестност.

Десетки семейства продължават да издирват близките си, а най-малко 30 от изчезналите са деца.

Лелята на Емир - Нурсен Киса, пристига в рухналата сграда в Антакия един час след земетресението. Тя чака детето да бъде извадено под отломките в продължение на две седмици.

„Мислехме, че можем да го намерим или поне част от дрехите му, някаква следа. Но нямаше такива“, казва тя.

Оттогава Нурсен Киса издирва своя изчезнал племенник. Тя е подала иск за изчезнало лице в полицейското управление. Три месеца по-късно получава информация от властите, че няма данни, които да сочат, че Емир е изчезнал.

Първоначалният иск на жената е изгубен, тъй че процесът трябва да започне отначало.

