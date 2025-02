Израелските военни потвърдиха самоличността на един от заложниците на "Хамас". Възрастният мъж е бил убит по време на атаката на в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., но досега тялото му е държано в Газа. Роденият в Ирак Шломо Мансур - на 86 години, е бил отвлечен от въоръжени мъже в дома си в кибуца Кисуфим. Съпругата му Мазал успява да избяга.

Военните заявиха, че са потвърдили смъртта на Шломо на база на разузнавателни данни, събрани през последните месеци и одобрени от експертна комисия към Министерството на здравеопазването.

"Хамас" предаде трима израелски заложници на служителите на Червения кръст

Shlomo Mansour, 86, was taken captive by Hamas gunmen who stormed his home in Kibbutz Kissufim on October 7. They beat him, handcuffed him, and dragged him toward Gaza.



This morning, we learned the devastating truth: Hamas murdered Shlomo on October 7. He never made it to Gaza… pic.twitter.com/BvGZZWufJE