Кабината на камиона, който беше погълнат от дупка в японски град преди две седмици, се намира в близката канализационна тръба, съобщиха властите в страната. Изображенията с дрон показват, че в тази част от превозното средство има човешко тяло, но не е ясно дали е на изчезналия 74-годишен шофьор на камиона.

Дупката, която сега е с диаметър 40 м, се отвори на кръстовище в град Яшио, близо до Токио. Предполага се, че причината е спукана канализация.

Спасителните екипи не могат да влязат в тръбата, която е с ширина 5 метра. Причината е непрекъснатият воден поток и високите нива на сероводород. Те ще трябва да инсталират временна байпас тръба, за да спрат водния поток и да получат достъп до камиона.

7 дни по-късно: Дупката, погълнала камион, вече е колкото олимпийски басейн, още издирват шофьора (ВИДЕО+СНИМКИ)

Този процес може да отнеме три месеца, каза губернаторът на Сайтама Мотохиро Оно.

Въпреки че спасителите извадиха товарната платформа на камиона от дупката, те не успяха да стигнат до кабината, в която беше шофьорът. Той успя да се свърже със спасителите малко след като падна в пропастта на 28 януари, но контактът беше загубен, тъй като камионът пропадна по-дълбоко.

Кратерът продължава да ерозира. Властите помолиха жителите в района да се евакуират, заради опасения от нови пропадания.

A truck cabin swallowed by a sinkhole in #Japan has been found in a sewer pipe and may contain the body of its missing driver, a fire department official said Wednesday.https://t.co/iXrv6Gda5j