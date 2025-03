Силно земетресение разтърси Мианмар, предадоха световните агенции. Според Европейския сеизмологичен център силата на труса е 7,7 по Рихтер.Той е усетен и в столицата на Тайланд - Банкок. Офиси и магазини са евакуирани, допълва Франс прес. Там е обявено и извънредно положение.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Според Германския геофизичен институт трусът е бил на около 50 километра източно от град Монива, в централната част на Мианмар, предаде Асошиейтед прес.

От кадри в социалните мрежи се виждат десетки рухнали сгради. Сред тях е 30-етажен небостъргач, строящ се за правителствени офиси, се срути в тайландската столица, като затрупа 43 работници. Съобщава се за поне 15 загинали, сред които и деца.

Снимка: БГНЕС

Земетресенията са сравнително по-чести в Мианмар в сравнение с Тайланд. Между 1930 и 1956 г. има шест силни труса с магнитуд 7 по Рихтер. Тайланд не е земетръсна зона и почти всички земетресения, които се усещат там, които са редки, са в съседен Мианмар.

Тъй като сградите в Банкок не са проектирани за силни земетресения, щетите могат да бъдат значителни.

#BREAKING : Buildings collapse in Bangkok, Thailand following magnitude 7.6 earthquake with an epicenter in Myanmar. pic.twitter.com/ry8ex88chW

#BREAKING #Earthquake #Myanmar / #Burma



A Magnitude 7.7 quake struck about 20 minutes ago. No Tsunami threat. Strong Shaking was felt as far as Bangkok with slight damage. No immediate reports from local area yet https://t.co/c7JWtZAXOi pic.twitter.com/NtcniGLYtA