Масови прекъсвания на електрозахранването на Иберийския полуостров.

Испанският железопътен оператор Renfe съобщава за цялостно прекъсване на електрозахранването. Аварията се е появила в 12:30 местно време (13:30 българско).

„Влаковете спряха. Проблем има на много жп гари в страната“, казва още компанията. А правителството в Испания призова гражданите да не използват личните си автомобили, освен при абсолютна необходимост. Бяха отменени мачовете на на големия тенис турнир "Мадрид Оупън", като днешната среща на Григор Димитров беше прекъсната във втория сет.

Германия на свещи: Има ли опасност страната да остане на тъмно за празниците

Местни медии съобщават, че има задръствания има в центъра на испанската столица Мадрид поради неработещи светофари. Работи се за възстановяване на подаването на електроенергия и се анализират причините за прекъсванията на електрозахранването.

❗️⚡️🇪🇸🇵🇹🇫🇷🇦🇩 - On April 28, 2025, a significant power outage continues to affect Spain, Portugal, Andorra, and parts of France, with no immediate resolution in sight. The blackout has disrupted electricity supply in major cities, including Madrid, Valencia, and Barcelona, as… pic.twitter.com/fAxRdUd1oB

Светофарите и телефонните линии също са спрели, метрото в Мадрид е евакуирано, а мотрисите са блокирани.

„Всички ресурси са насочени към решаването на проблема“, се казва в публикация на компанията в X.

Огромно прекъсване на електрозахранването е засегнало и части от Португалия.

Полицията съобщи, че прекъсването на електрозахранването е засегнало светофарите в цялата страна, като метрото в столицата Лисабон и град Порто е затворено, а влаковете не се движат.

Европейската комисия заяви, че е във връзка с властите в Испания, Португалия и с енергийната мрежа на Европейския съюз, ENTSO-e.

Летищата в Испания и Португалия са силно засегнати от днешното прекъсване. Аерогарата в Лисабон е останала без ток за известно време, но след това е бил възстановен.

Aena управлява международни летища в цяла Испания.

This is what a power outage in Europe looks like: subways and airports are down, and the streets are in chaos.



According to the latest information, the power outage affected not only Spain and Portugal, but also parts of France, the Netherlands, and Belgium. What exactly… pic.twitter.com/DXrwlb5i26