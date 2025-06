България покрива критериите за еврото. Страната ни получава положителна оценка от Европейската централна банка и от Европейската комисия. Световни лидери и институции отправиха поздравления.

ОФИЦИАЛНО ОТ ЕВРОПА: България е готова за еврозоната

Според публикувания днес Доклад за конвергенцията на Европейската централна банка от 2024 г. насам България е постигнала значителен напредък по отношение на икономическата конвергенция с еврозоната.

„Тази положителна оценка на конвергенцията проправя пътя на България да въведе еврото от 1 януари 2026 г. и да стане 21-вата държава членка на ЕС, която се присъединява към еврозоната. Бих искал да поздравя България за огромната ѝ отдаденост да извърши необходимите корекции“, заяви Филип Р. Лейн, който е член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви:

„Еврото е ясен символ на европейската сила и единство. Днес България е една стъпка по-близо до приемането му като валута. Благодарение на еврото икономиката на България ще стане по-силна, ще се възползва от повече търговия с партньорите от еврозоната, преки чуждестранни инвестиции, достъп до финансиране, качествени работни места и реални доходи. България ще заеме полагащото ѝ се място в оформянето на решенията в основата на еврозоната. Поздравления, България!”

„Като министър-председател на Латвия работих по въвеждането на еврото на фона на финансовата криза. Тогава много гласове поставиха под въпрос това решение. Защо Латвия трябва да се присъедини към еврозона, която беше в смут? Поглеждайки назад, можем да кажем със сигурност, че еврото донесе много ползи на моята страна и значително подобри всекидневието на нейните граждани. Предвид геополитическата ситуация в региона и войната на Русия срещу Украйна, еврото действа като щит не само в Латвия, но и в другите две балтийски държави – Литва и Естония. Спестяванията ни са в безопасност, валутата е стабилна и нашите страни показаха устойчивост на фона на икономически сътресения, които се случваха едно след друго. Нашите икономики и фирми се възползваха от премахването на разходите за обмяна на валута, повишената прозрачност на цените, достъпа до по-евтино финансиране и по-големия интерес от международните инвеститори. Тези фактори, взети заедно, допринесоха за просперитета на хората в балтийските държави.

И това не е само мое мнение – когато хората видят ползите от еврото в ежедневието си, европейската валута става още по-популярна. Например, през януари 2014 г., когато Латвия се присъедини към еврото, само 55% го подкрепяха, докато сега то се радва на огромна подкрепа – 83% от анкетираните през април 2025 г. латвийци изразиха положително мнение за еврото.

Ако преминаването към еврото в България бъде одобрено от страните от еврозоната, ще бъде необходимо усилие на цялата нация. То ще изисква ясна комуникация и силна координация между правителството, частния сектор, банките, гражданското общество и хората. Осигуряването на прозрачност на цените и борбата с неправомерното повишаване на цените ще изискват изключително усилие. Предишните практики и данни от други страни от еврозоната показват, че това е напълно постижимо, а увеличението на цените в резултат на преминаването към еврото преди са били минимални. Присъединяването към еврозоната е най-добрата инвестиция, която България може да направи в своето бъдеще. Страната ще бъде по-силна след преминаването към еврото. И еврото ще продължи да носи ползи десетилетия напред“, посочи комисарят за икономиката и производителността и за изпълнението и опростяването Валдис Домбровскис.

„Влизането на нашата страна в еврозоната е изключително важна стъпка от процеса на европейската ни интеграция. Приемането на общата европейска валута ще доведе до редица положителни последици за българските граждани, бизнес и за международното положение на държавата ни

• На първо място – повече и улеснени инвестиции. Влизането в еврозоната е силен знак за икономическа стабилност. За чуждите инвеститори това значи: "България е надеждно място за бизнес." А повече инвестиции значат нови работни места, по-високи доходи и по-малко желание и нужда децата ни да емигрират в търсене на по-добри възможности някъде извън пределите на отечеството.

• На второ място – повишена конкурентоспособност. Българските компании ще се възползват от премахване на валутните рискове и таксите свързани с превалутиране, когато работят с европейски бизнес партньори и клиенти. Това прави износът по-прогнозируем, а бизнесът – по-гъвкав. Ще можем да се конкурираме по-лесно и с по-малко такси на европейския пазар.

• Следващ плюс – туризмът. Туристите, особено от еврозоната, ще идват по-често и ще харчат повече. За туристите отпада нуждата от обмен на валута, и се усилва чувството на сигурност в България като дестинация, а за нашия туристически бранш – идват допълнителни средства и нови възможности за развитие.

• Нека не забравяме и пазара на труда. Когато намаляват пречките, икономиката расте, а с нея расте и нуждата от кадри. Това значи повече работни места, по-добри условия и реална конкуренция за талантливите хора в България.

• И още нещо важно – за бизнеса. Малки и средни предприятия ще имат по-лесен достъп до финансиране, ще се намалят транзакционните разходи и ще се улесни планирането.

С две думи – повече предвидимост, по-малко бюрокрация. Еврозоната не е само икономическа стъпка. Тя е символ на доверие, стабилност и европейското ни бъдеще“, каза ръководителят на българската делегация в ЕНП Андрей Ковачев.

„Днес искам да се обърна към всички хора, които искат да живеят в европейска България: Обещахме ви, че ще влезем в еврозоната и го правим. Разбира се, имаме още път и ще го извървим. Затова трябва да ни подкрепите!

Искам да се обърна и към тези, които се тревожат: Трябва да останете спокойни. Имаме държава, която може да се погрижи. Не се поддавайте на страховете, които други искат вие да изпитвате. България може да се справи и да стане по-силна. България влиза в еврозоната!“, призова докладчикът на ЕП за приемане на България в еврозоната Ева Майдел.

Вижте целия доклад тук: