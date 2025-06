Сблъсъци избухнаха между арменските сили за сигурност и духовници, след като полицията направи опит да влезе със сила в седалището на Арменската апостолическа църква.

Напрежението между Църквата и правителството на Никол Пашинян нараства от години. То се засили след военната загуба на Армения от Азербайджан през 2020 г., когато Католикос Гарегин II — духовният водач на църквата — публично призова премиера да подаде оставка. Загубата на региона Нагорни Карабах през 2023 г. допълнително разцепи страната.

Армения изготви проект на мирно споразумение с Азербайджан

UPDATE - #Armenia police blocking off access to the Mother See of Holy Etchmiadzin church, Armenia's equivalent to the Vatican.



Different types of militarised police forces being deployed to detain opposition and clergy members.



Live streams here:

1.https://t.co/oEMJfKOZXU… https://t.co/Ti4WpRA441 pic.twitter.com/EFi0niX8gb — Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) June 27, 2025

По-рано тази седмица полицията арестува висш духовник по обвинение в заговор за насилствен преврат срещу Пашинян. Днес, 27 юни, полицаи с маски се опитаха да влязат в седалището на Църквата - Ечмиадзин, за да арестуват и архиепископ Микаел Аджапахян, също обвинен в призиви към смяна на властта.

A priest addresses officers in #Etchmiadzin: We baptized your children, we buried your parents, grandparents, we married you. Who will do it? The Mullah? #Ararat isn't far from us. Cause of people as indifferent as you, Ararat remained on the other side of the Araks1/3#Armenia pic.twitter.com/g0eW7EZX9L — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) June 27, 2025

Арменската апостолическа църква, която има дълбоки исторически корени и силно влияние в обществото, е институция със значима роля в страната, приела християнството като държавна религия още през IV век.

Въпреки напрежението, Пашинян — бивш журналист и активист, дошъл на власт след протестите през 2018 г. — остава стабилно в управлението, подкрепян от парламентарно мнозинство в условията на слаба опозиция.

The citizens didn't want to let the Catholicos go, who was about to leave with the security forces who came to detain Archbishop Mikael Ajapahyan.

Parishioners gathered at the residence applauded the head of the #ArmenianChurch and chanted "The Patriarch."#Armenia #Repression pic.twitter.com/He1Bvob9fZ — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) June 27, 2025

"Стана ясно кой подбуждаше сблъсъците. Когато видяха, че служителите на реда отказват да се поддадат на провокациите, те се нахвърлиха един срещу друг в юмручни битки. Няма да има сблъсъци“, написа Пашинян във Facebook часове след като правоприлагащите органи се опитаха да арестуват архиепископ Микаел Аджапахян по обвинения, че е подстрекавал да бъде свалено правителството.

Арменският премиер нееднократно е обвинявал Гарегин, както и други високопоставени духовници, че противозаконно заемат длъжностите си. Той казва, че Гарегин Втори и редица други религиозни лица са нарушили обета си за целомъдрие и следователно са нелегитимни съответно църковните канони и трябва да се оттеглят.

Редактор: Цветина Петкова