От днес Плевен минава на воден режим - и през нощта, и през деня. От „Водоснабдяване и канализация“ съобщават, че постъпващите водни количества за града и селищата продължават да намаляват.

Предложеният график, според настоящите технически възможности на водоснабдителната система, е както следва:

► За Долна Митрополия, Тръстеник, с. Биволаре, с. Буковлък, с. Опанец, с. Победа и с. Ясен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 22 часа до 5 часа и от 12 часа до 15 часа;

► За с. Бохот, с. Брестовец, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево и с. Тодорово водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 6 часа и от 14 часа до 17 часа;

► За Плевен водоснабдяването ще бъде преустановявано от 23 часа до 5 часа и от 13 часа до 16,30 часа.

Редактор: Габриела Винарова