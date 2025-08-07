Четвърти ден хората в село Йерусалимово с тревога наблюдават пушеците, които са все по-близо до къщите им и се надяват огънят да бъде овладян.

Иван Стратиев е свидетел на пожарите в Сакар всяка година. Казва, че ако огънят влезе в селото, няма да има шанс за спасяване на домовете на хората: „Кой ще го спре, то няма и с какво да го спреш. Всичкото е сухи треви. Всичко, което си постигнал заминава за 2 часа".



17 противопожарни екипа днес обикалят, за да загасят активните огнища на активния фронт на пожара край Йерусалимово.



„Има опасност пак да се разпространи, много са стръмни деретата и нямаме никакъв достъп”, обясни Митко Чакалов, директор РД ПБЗН-Хасково.

Продължава борбата с горските пожари в Сакар и Пирин

Следобед силният вятър няколко пъти разпали огнищата. „Тези огнища, които сега разпалва вятърът са в рамките на горялото, така че това е нормално. Има и незасегнати участъци, но там сме съсредоточили екипите”, каза Александър Джартов - директор ГД ПБЗН



Въпреки че за хората опасност вече няма, бедственото положение в Доситеево, Коларово и Йерусалимово остава в сила: „Няма застрашени населени места, успяха пожарникарите да се справят. В този пожар няма засегнати стопански сгради”, успокои областният управител на Хасково Стефка Здравкова.



И този пожар е пламнал заради човешка небрежност. „Спасението идва от някои хора от сивото вещество. Той не мисли какво ще постигне като хвърли един фас”, каза жителят на с. Йерусалимово Иван Стратиев.