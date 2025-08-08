Четири самолета и два хеликоптера разпръскват вода

Горски пожар избухна близо в южната част на остров Кефалония в Йонийско море, което доведе до евакуации и мащабна реакция от противопожарните служби.

Пожарът обхваща земеделски и залесени земи и малко след началото му беше издадена тревога от службата за гражданска защита. В текстово съобщение, изпратено чрез системата за спешни случаи, жителите на Каравадос, Доризата и Керамиес бяха инструктирани да се евакуират към столицата на острова – Аргостоли, и да следват инструкциите на местните власти.

Пожарната служба информира, че на място са разположени 20 пожарникари, два наземни екипа и седем пожарни машини, подкрепени от местни доброволци и общински цистерни с вода.

Въздушните операции включват четири противопожарни самолета и два хеликоптера, извършващи разпръскване на вода.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Цветозар Цаков, БТА

Последвайте ни