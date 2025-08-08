Снимка: iStock, илюстративна
Четири самолета и два хеликоптера разпръскват вода
Горски пожар избухна близо в южната част на остров Кефалония в Йонийско море, което доведе до евакуации и мащабна реакция от противопожарните служби.
Κεφαλονιά: Εκκενώνονται τρία χωριά, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις με 10 εναέρια μέσα - Για εμπρησμό κάνει λόγο ο δήμαρχος Αργοστολίου https://t.co/ssa8yWclyf pic.twitter.com/gqeBwaX9ue— elenasagiadinou (@elenasagiadinou) August 8, 2025
Пожарът обхваща земеделски и залесени земи и малко след началото му беше издадена тревога от службата за гражданска защита. В текстово съобщение, изпратено чрез системата за спешни случаи, жителите на Каравадос, Доризата и Керамиес бяха инструктирани да се евакуират към столицата на острова – Аргостоли, и да следват инструкциите на местните власти.
🔥 Afternoon Update: New Wildfire Erupts in Kefalonia, Greece 🔥— Kernow Weather Team (@KWTWeather) August 8, 2025
As one of the largest wildfires in France finally comes under control after devastating vast areas, a new and urgent fire emergency is unfolding far to the southeast, on the beautiful… pic.twitter.com/2E18EAjwE4
Пожарната служба информира, че на място са разположени 20 пожарникари, два наземни екипа и седем пожарни машини, подкрепени от местни доброволци и общински цистерни с вода.
Въздушните операции включват четири противопожарни самолета и два хеликоптера, извършващи разпръскване на вода.Редактор: Цветина Петкова
