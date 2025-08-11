Белгийската и световна кинозвезда Жан-Клод Ван Дам е претърпял операция на гърба в клиника в Еро, Франция. 64-годишният актьор е бил приет в болница близо до Монпелие и на 9 август е бил опериран заради проблеми с гърба.

Д-р Серж Константин, собственик на клиниката, потвърди информацията пред регионалния всекидневник Midi Libre. „Обикновено не разкривам самоличността на нашите пациенти по време на престоя им. Но да, мога да потвърдя, че той беше при нас в продължение на осем дни“, каза медикът.

Жан-Клод Ван Дам стана световно известен с филма Кървав спорт през 1988 г., но през цялата си кариера е имал сериозни здравословни проблеми. Самият актьор е споделял, че е бил пристрастен към кокаина, като в най-тежките си години е харчил до 10 000 долара седмично за наркотика. Той свързва зависимостта си с биполярно разстройство, за което говори открито през 2011 г.

